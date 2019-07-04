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четверг
4.07.2019
16:13:08
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Подведены итоги конкурса «Новатор года»Их выбирали в трех номинациях. Названы имена «Лучшего конструктора Орловской области», «Лучшего технолога» и «Лучшего изобретателя».
В номинации «Лучший конструктор Орловской области» победил Сергей Никульников - заместитель директора ХП «Наливные приборы» ОАО «Промприбор».
Победителем в номинации «Лучший технолог Орловской области» признана Алла Фомкина - ведущий инженер-технолог АО «Протон».
В номинации «Лучший изобретатель (рационализатор) Орловской области» победу одержал Дмитрий Тарасов - главный конструктор проекта АО «ГМС Ливгидромаш».
Победители получат дипломы и денежные премии. Конкурс проводится с 2011 года и направлен на повышение трудовой и творческой активности сотрудников предприятий и организаций региона, сообщает информационный портал Орловской области.
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