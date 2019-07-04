Новости версия для печати В Орловской области начали выплачивать пособия многодетным семьям к началу учебного года Выплата единовременная и предоставляется на каждого ребенка. Об этом сообщает портал Орловской области.



Родителям, воспитывающим трех и более детей, необходимо обратиться с заявлением о назначении выплаты в учреждение соцзащиты по месту жительства. При себе иметь паспорт и справку из школы о сроке обучения ребенка. Заявление принимают до 30 сентября.





Надежда Невматулина

4 июля 2019 года







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