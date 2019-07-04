Новости версия для печати В Орле ОНФ контролирует состояние уличной дорожной сети Активисты, получая жалобы жителей, регулярно выезжают на места с проверками. Каждая яма на проезжей части фиксируется и берется на контроль. В очередной рейд по аварийноопасным дорогам отправилась и наша съемочная группа.



Обследование ям и колдобин для активистов ОНФ не развлечение, а важная работа. Сегодня рейд по трем объектам. Участок дороги по улице Розы Люксембург уже давно не дает покоя активистам Народного фронта. Когда здесь сняли часть асфальта, уже точно сказать никто не может. Новый положить то ли не смогли, то ли просто забыли.



Улица Карачевская. Ремонтировать ее начали в 2016 году, закончили - в 2017, за год от сделанного почти не осталось следа.



Павел Меркулов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Часть дороги, которая находится между трамвайными путями, она просто смыта дождем. Если посмотреть на те ямы, которые образовались, можно понять, что асфальт стелился не на щебенку, а просто на землю».

Переулок Маслозаводской - уже притча во языцех, головная боль всех водителей. Непрерывным потоком здесь идет автотранспорт, преимущественно грузовой. С момента последнего ремонта прошло всего ничего, а ямы выглядят просто угрожающе. По всем нормам асфальт здесь должен быть совсем иного - усиленного качества.



Павел Меркулов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Мы призываем в очередной раз городские власти проинвентаризировать состояние улично-дорожной сети и подойти к вопросу качества строительства и ремонта дорог. Опять возникают вопросы к экспертизе того же асфальта, который кладут, к той же лаборатории, которая должна функционировать».

Сегодня в ведении городского управления коммунальным хозяйством находится боле 600 километров дорог. В одночасье до каждой улицы и переулка не доберешься. Ремонтные работы - идут. Только вот с какой скоростью и качеством - вопрос.



Дмитрий Фролов, руководитель управления коммунальным хозяйством г. Орла: «Что касается улицы Карачевской, переулка Маслозаводского и части улицы Латышских стрелков, хотел бы пояснить, что в ближайший месяц мы работы на этих улицах выполним, и в плане ямочного ремонта стоит выполнение работ именно на этих улицах».

В этом году по плану город должен провести ямочный ремонт силами «Спецавтобазы» на площади в 50 тысяч квадратных метров. Пока сделана лишь пятая часть.









Оксана Гранн

4 июля 2019 года







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