Новости версия для печати Электрозависимые отношения В сложной ситуации оказались члены одного из садоводческих товариществ. Часть кооператива, расположенного в районе Лужковского кладбища, осталась без электричества. Как позже выяснилось - из-за долгов. Однако без света оказались и те собственники, которые постоянно проживают там и платят по счетам.



Марина Строгова в дачном доме живет постоянно. Это единственное ее жилье. За свет тоже платит исправно. Однако с 25 мая ее дом, как и другие в дачном кооперативе, обесточили. Одно спасение - бензиновый генератор.



Марина Строгова, член дачного кооператива СНТ «Отдых»: «Утром включаем генератор, холодильники наморозят, и ждем до вечера, вечером опять включаем генератор, потому что днем ничего не работает. Воды - нет, у нас скважина».

Электричество отключили за долги дачного кооператива. За зиму его набежало больше 400 тысяч. Как говорят дачники, среди владельцев участков недобросовестных пользователей хватает.



Марина Строгова, член дачного кооператива СНТ «Отдых»: «Ходили и опломбировали счетчики, некоторые даже не пустили к себе домой. А когда к таким заходишь - вроде и газа нет, и счетчиков нет, а дома тепло, хозяин ходит раздетый».

Владимир Букалов, председатель СНТ «Отдых»: «Обрезали провода у тех, кто были исправными плательщиками за свет, а должников не наказали».

Еще один вопрос, который волнует дачников, - подключение без их согласия к их подстанции абонента МРСК-сетей.



Владимир Букалов, председатель СНТ «Отдых»: «Было другое руководство, то есть другой председатель, сбили замки с подстанции, подключили свет».

Жанна Букалова, казначей кооператива СНТ «Отдых»: «Он подключен на наши сети через наш счетчик, и все показания, которые идут на наш счетчик, они как шли с коэффициентом трансформации, так и идут, как шли с потерями, так и идут. Его показания из наших не вычитаются, а только вычитаются из конечной суммы - 500 рублей снимут и все. Нас это не устраивает, пусть сделают хотя бы перерасчет. Допустим, набежало 500 кВт, их умножают на 20, то есть коэффициент трансформации, приплюсовывают 879 кВт - потери, умножают на тариф, и эта сумма у нас получается к оплате».

В энергокомпании уверяют, что это подключение было законным.



Андрей Лободин, замначальника по реализации услуг «Россети Центр Орелэнерго»: «У нас есть акты балансного разграничения от предыдущего председателя, есть трехсторонний подписанный акт, то есть полное разрешение было от предыдущего председателя для присоединения данного потребителя».

Предыдущий председатель Сергей Пожарский на встречу с дачниками не пришел, а по телефону прояснить ситуацию отказался.



Дачники готовы погасить реальные долги, однако платить лишнее за не членов кооператива не хотят.



Свои права члены кооператива намерены оспаривать в суде. Однако долг за свет погасить все равно придется.









Татьяна Тимохина

4 июля 2019 года







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