Новости версия для печати В Мценском районе совершено жестокое убийство пенсионерки Подозреваемый в преступлении уже найден.



По информации пресс-службы СК РФ по Орловской области, убийство было совершено еще 27 июня. В Мценском районе была обнаружено тело 72-летней женщины с признаками насильственной смерти.



Следователи установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался бывший сосед потерпевшей, страдающий психическим заболеванием. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что совершил убийство на почве личных неприязненных отношений.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.





Анастасия Дорохова

4 июля 2019 года







На главную страницу





