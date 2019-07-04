Новости версия для печати Орловская прокуратура обнародовала результаты проверок исполнения законодательства в связи с ремонтом дворов Речь идет о ремонте, который проводился в 2017 и 2018 годах в Орле и Ливнах.



В областном центре в комиссии по приемке объектов в 29-ти случаях отсутствовали собственники жилья. И это, по мнению прокуроров, привело к ущемлению их прав. В Ливнах, в документации на ремонт некоторых дворов не были прописаны гарантийные обязательства банка. Всего же по результатам проверки, вынесено семь десятков представлений, по результатам рассмотрения которых 40 должностных лиц привлечены к ответственности, как к дисциплинарной, так и к административной. Возбуждено семь уголовных дел.





Татьяна Напольских

4 июля 2019 года







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