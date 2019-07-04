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Семеро лучших

Наш регион там представят участники студенческой команды КВН. Кто из них поедет покорять «Тавриду», станет известно до конца июля.

Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида 5.0» пройдет в августе в Крыму.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

