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Сегодня в Орле прошла ярмарка вакансий

Наша съемочная группа узнала, какие условия предлагают работодатели, и на что больше всего обращают внимание те, кто ищет работу?

Ярмарку вакансий посещают те, кто испытывает непреодолимое желание работать, поэтому и вопросов, как к работодателю, так и к представителям центра занятости населения, много.
 
Галина Никитина, директор центра занятости населения Северного района г. Орла: «Мы предварительно с работодателем обговорили вопрос по некоторым профессиям организации общественных работ, то есть безработным гражданам будет предоставлена возможность до октября месяца быть в статусе безработного и работать по профессиям, которые не требуют специальной подготовки, и работать на предприятии».
 
Работодатель, а это крупная компания по производству пищевой продукции, с потенциальными сотрудниками говорит тоже начистоту - компания развивается и сейчас открыты 140 вакансий. 
 
Виктор Бахарь, директор компании по производству пищевой продукции: «Есть вакансии и технического направления, и пищевого направления, и руководители среднего звена, и разнорабочие. Предприятие с большой историей - более 15 лет, с традициями. Соответственно мы предлагаем и стабильность, и «белые» зарплаты».
 
В ходе встречи более ста человек заполнили анкеты и, возможно, совсем скоро они услышат заветные слова: «Мы ждем вас». Ведь, как показывает статистика, от 15 до 20 процентов жителей нашего региона работу находят благодаря посещению таких «Ярмарок вакансий».





Юлия Опанасюк
4 июля 2019 года

 


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