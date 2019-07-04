Новости версия для печати КСП Орла обнародовала результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности трамвайно-троллейбусного предприятия В докладе указано, что балансовый убыток МУПа за три года увеличился в восемь раз.



Неправомерные расходы, в том числе премии руководству, составляют около 3 миллионов рублей. Неэффективных расходов проверяющие насчитали свыше 11 миллионов рублей. И сегодня свою точку зрения озвучил генеральный директор предприятия. Александр Коровин, генеральный директор МУП ТТП: «Я ставил в известность, когда по-хамски себя вели, швыряли документы, не принимали объяснения, ставил в известность Новикова, мэра города, и не раз, Успенскую - контрольно-счетная палата. Говорил: остановите своих людей, понятно, что будут писать туфту. Мы будем отстаивать свою часть и достоинство, вплоть до судов. Как можно оценить специалиста, когда одна из проверяющих задает вопрос нашим людям: «А что, трамваи тоже от электроэнергии работают?». Нет! Они просто по рельсам железным катаются, на святом духе». И сегодня в мэрии Орла нам сообщили, что представление КСП о деятельности МУП ТТП поступило в администрацию города. Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «В ходе проверки были выявлены факты нарушения финансово-хозяйственной деятельности, нарушения ведения бухгалтерского учета, непринятие мер по погашению кредиторской задолженности и другие нарушения. По фактам, изложенным в представлении контрольного органа, администрация города Орла в месячный срок обязана провести проверку, по итогам которой будут приняты соответствующие меры». Как нам стало известно, в августе ситуацию в МУП ТТП рассмотрят на заседаниях профильных комитетов городского и областного советов.









Иван Суверин

4 июля 2019 года







На главную страницу





