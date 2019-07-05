Новости версия для печати Федеральная налоговая служба предупреждает орловцев о новом виде мошенничества Гражданам приходят электронные письма о внушительной сумме неиспользованных налоговых вычетов, которые можно получить. Только нужно заплатить пошлину и указать банковские реквизиты, на которые якобы переведут деньги.



«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».



Независимо от способа подача декларации, получение вычета бесплатны: никаких пошлин и других платежей не требуется. Также в управлении отмечают, что не рассылает сообщения о неиспользованных суммах налоговых вычетов. В управлении напоминают – получить таким образом налоговый вычет невозможно. Для этого предусмотрен совершенно другой механизм – для возврата части налогов необходимо представить декларации. Лично в налоговой инспекции, отправить ее по почте или в электронной форме, в том числе, черезНезависимо от способа подача декларации, получение вычета бесплатны: никаких пошлин и других платежей не требуется. Также в управлении отмечают, что не рассылает сообщения о неиспользованных суммах налоговых вычетов.





Мария Семак

5 июля 2019 года







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