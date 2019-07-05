Новости версия для печати Сотрудники регионального отделения ПФР обращаются к орловцам с предостережением В Орловской области появилась недостоверная информация о том, что, если работающий пенсионер не уволится в ближайшее время, то впоследствии ему не произведут перерасчет пенсии с учетом пропущенных индексаций. Это не так.



Вопросы об индексации после увольнения поступают по телефону, по почте и в социальных сетях – сообщают в ведомстве. Специалисты фонда сообщают, что для работающих пенсионеров осталось все по-прежнему. Их страховые пенсии не подлежат индексации до тех пор, пока они осуществляют трудовую деятельность. Однако если пенсионер прекращает работу, то страховую пенсию пересчитывают с учетом всех индексаций, прошедших за то время, пока он трудился.



Законодательством предусмотрено, что уволившийся пенсионер должен получать пенсию с учетом индексации с 1 числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы.





Мария Семак

5 июля 2019 года







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