Новости версия для печати Почти 400 тысяч рублей долга взыскали приставы с орловцев, не оплативших коммунальные услуги И это – лишь за один рейд.



В ходе совместного обхода с представителями взыскателя приставы навестили почти 3000 должников. Для 42-х жителей Орловской области визит судебных приставов закончился арестом имущества на общую сумму, превышающую 260 тысяч рублей. «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте Управления. Приставы напоминают, что информацию о своей задолженности можно узнать, не выходя из дома, воспользовавшись услугойна официальном интернет-сайте Управления.





Мария Семак

5 июля 2019 года







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