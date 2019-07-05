Почти 400 тысяч рублей долга взыскали приставы с орловцев, не оплативших коммунальные услуги

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пятница
5.07.2019
11:25:53
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Почти 400 тысяч рублей долга взыскали приставы с орловцев, не оплативших коммунальные услугиИ это – лишь за один рейд.
В ходе совместного обхода с представителями взыскателя приставы навестили почти 3000 должников. Для 42-х жителей Орловской области визит судебных приставов закончился арестом имущества на общую сумму, превышающую 260 тысяч рублей.
Приставы напоминают, что информацию о своей задолженности можно узнать, не выходя из дома, воспользовавшись услугой «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте Управления.
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