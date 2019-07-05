Новости версия для печати Орловцев просят промониторить бизнес Опрос проводит городская администрация.







Администрация города ждет от орловцев мнения о том, каких видов предпринимательской деятельности в их районе недостаточно, а каких — в избытке.



Свои предложения можно присылать на электронную почту Работа ведется в рамках проекта «Про100бизнес», инициированным губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Цель - максимально облегчить не только процедуры создания и ведения бизнеса, но и дать направления, готовые бизнес-планы каждому желающему им заниматься.Администрация города ждет от орловцев мнения о том, каких видов предпринимательской деятельности в их районе недостаточно, а каких — в избытке.Свои предложения можно присылать на электронную почту economy@orel-adm.ru





Анастасия Дорохова

5 июля 2019 года







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