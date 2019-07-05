Новости версия для печати До конца следующей недели план Орловской области по пополнению вооруженных сил страны будет выполнен По итогам этой призывной компании в армию отправят более 1000 ребят.



В этом году есть новшества - на призывном пункте начала работать военная полиция. Все ребята в обязательном порядке проходят тестирование на употребление наркотиков.



Андрей Бояров, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области: «Все ребята, которые идут в армию, должны знать, что они будут сначала сдавать экспресс-тест. Если он будет отрицательным, то ребята пойдут в армию, положительный - их направят в наркодиспансер и там определят, когда и сколько употребляли наркотики, либо произошла ошибка при экспресс-тестировании».

По традиции, торжественные проводы новобранцев состоялись в военно-историческом музее. В основном орловские юноши служат на территории западного военного округа. Небольшие группы, отправляют на северный флот. Как правило, пожелания самих призывников о месте прохождения службы учитываются.



Валентина Старовойтова, председатель Совета солдатских матерей: «К нам поступило одно обращение, когда призывник испугался служить на корабле, испугался корабля «Адмирал Кузнецов», и тогда мы позвонили контрадмиралу и озвучили вот эту проблему, а контрадмирал нам сказал: «Я сам боюсь этого корабля. Он такой большой, как город». И нашего мальчишку оставили служить морпехом. Все проблемы решаются».





Анна Вайсергисер

5 июля 2019 года







На главную страницу





