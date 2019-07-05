Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Не верьте интернет-посланиям: в региональном управлении налоговой службы предупреждают о новом виде мошенничества - неизвестные лица предлагают гражданам вернуть часть налогов. В чём подвох?



- Будет ли свет? В одном из дачных поселков Орла отключили электричество - и у должников, и у тех кто платил. Почему и что делать собственникам?



- Род войск - по желанию. Призывная кампания подходит к концу: ряды вооруженных сил России пополнят более 1000 орловских ребят.



- Три объекта к осени: в Орле обновят Бульвар Победы, сквер Гуртьева и парк Ботаника.



- Торжественная встреча состоится в театре имени Тургенева: сегодня в Орел прибудет символ Всероссийского Театрального марафона.



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Вести-Орёл

5 июля 2019 года







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