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За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 12 ДТП

Из них 4 ДТП с пострадавшими, в результате которых 5 человек получили телесные повреждения.

4 июля в 19:00 водитель, управляя т/с «Опель Астра», двигался по ул. 1-я Курская и в районе д. 45 не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Шкода Роомстер», который двигался впереди в попутном направлении. В результате ДТП водитель «Шкоды» получила телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлена в больницу им. Н.А.Семашко, после отпущена на амбулаторное лечение.

4 июля в 20:05 водитель, управляя т/с «Форд Фокус», двигался по а/д Дмитровск – Кромы – Соломино - Плоское и на 2 км не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - дерево, в результате произошло возгорание автомобиля. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир, но оба от госпитализации отказались.

4 июля в 22:50 водитель, не имеющий права управления, управляя автомобиль «ГАЗ-2705», двигался по ул. 6-й Орловской Дивизии и в районе д. 9а, при выезде на ул. Поселковую, не уступил дорогу и допустил столкновение с т/с «МАЗ-5440» с полуприцепом «Шмитц», который двигался по ул. Поселковой. В результате ДТП водитель «ГАЗ» получил телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу, после осмотра госпитализирован.

5 июля в 04:28 водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», двигался по а/д Орел - Брянск и в районе 17 км выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем «Форд Транзит». В результате ДТП пассажир «Лады» получила телесные повреждения, ей была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.


Орловское Информбюро
5 июля 2019 года

 


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