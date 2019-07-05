Новости версия для печати Орловские приставы вышли в рейд вместе с полицейскими Проверяли оплату штрафов.



За неделю было проверено более 400 автовладельцев. В ходе рейда часть должников сразу на месте оплачивала задолженность через POS-терминалы, кто-то предъявлял квитанций об оплате. Общая сумма составила более 60 тысяч рублей. Тем, кто свои штраф еще не оплатил, выносились постановления об ограничении в специальных правах, 67 должникам вручены повестки о явке к судебным приставам-исполнителями, наложено 6 арестов, в том числе арестовано 3 автомобиля.



Выявленным должникам был разъяснен порядок оплаты задолженности с использованием платежных систем сети Интернет, банковских терминалов и почтовых отделений. Автовладельцам напомнили о предусмотренной Кодексом РФ об административных правонарушениях 50% скидке, в случае оплаты штрафа за нарушение ПДД в течение 20 дней после вступления постановления о штрафе в законную силу.



Узнать о наличии или отсутствии любой задолженности и оплатить её на сайте УФССП России по Орловской области в разделе «Банк данных исполнительных производств» .





Анастасия Дорохова

5 июля 2019 года







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