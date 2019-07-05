Новости версия для печати В Орловском районе дали старт уборочной кампании Как нам сообщили в администрации района, комбайны вышли на поля Сабуровского сельского поселения. Убирать будут озимую пшеницу.



Всего же выведено 230 единиц зерноуборочных комбайнов. И это больше, чем в прошлом году. В районе предстоит убрать зерновые и озимые культуры, рапс, сою, подсолнечник и картофель. Ожидаемый валовой сбор зерна составит 183 тысячи тонн при урожайности 31 центнер с гектара.





Надежда Невматулина

5 июля 2019 года







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