Новости версия для печати 346 орловцев сдали ЕГЭ в резервные дни В резервные сроки с 17 июня по 1 июля сдавали экзамены выпускники прошлых лет, желающие улучшить свой результат, выпускники текущего года, пропустившие или не завершившие экзамен по уважительной причине, а также выпускники, не набравшие минимальный балл для получения аттестата по одному из двух обязательных предметов – русскому языку или математике.



Средний балл ЕГЭ в регионе увеличился по 10 учебным предметам. 47 одиннадцатиклассников по итогам экзаменов получили 50 стобалльных результатов. Три выпускника имеют два стобалльных результата, каждый четвертый выпускник по результатам трех учебных предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ, имеет 220 и более баллов. Практически каждый восьмой орловский выпускник стал обладателем золотой медали «За особые успехи в учении».



Прошедшая экзаменационная кампания отличалась информационной открытостью, как в областном центре, так и в муниципальных образованиях, сообщает информационный портал Орловской области.



В сентябре пройдет дополнительный период ЕГЭ.





Орловское Информбюро

5 июля 2019 года







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