Новости версия для печати Покровские полицейские нашли похитителя овцы Им оказался ранее судимый местный житель.



По сообщению пресс-службы регионального УМВД, в Покровское ОВМД обратился мужчина, который заявил о пропаже принадлежащего ему сельскохозяйственного животного – овцы. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, а также прилегающие территории. Ими было обнаружено место забоя животного. Сотрудники отдела угрозыска установили ранее судимого 43-летнего местного жителя, причастного к произошедшему. Полицейские выяснили, что преступление злоумышленник совершил в дневное время, когда направлялся к знакомому. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





Анастасия Дорохова

5 июля 2019 года







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