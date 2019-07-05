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Дорога раздора в Ливенском районе превратилась в дорогу жизни

Жители села Крутое Ливенского района в течение нескольких лет считали себя отрезанными от жизни и от помощи экстренных служб. Они лишись подъезда к своим двухэтажкам после того, как школа-интернат поставила забор. Два года жители просили районную и поселковую власти сделать подъезд к их домам. И наконец, эту проблему решили.

Эту дорогу жители улицы Набережной в селе Крутое ждали несколько лет. Долгие годы единственный подъезд автотранспорта к их домам проходил по территории школы-интерната, расположенной рядом. Но несколько лет назад учреждение оградили забором - так требовал федеральный закон, и единственный проезд к школе оказался закрыт, не только для личных авто, но и для транспорта экстренных служб.

Татьяна Петрашова, жительница села Крутое: «Первые несколько месяцев нам разрешали проезжать по территории интерната, потом запретила прокуратура. В прошлом году в январе было возгорание в одной из квартир нашего дома, в этом пожаре погибла женщина, ни «скорая», ни пожарная не смогли заехать на территорию».

С просьбой решить эту проблему жители не раз обращались и в местные администрации, и в Общероссийский Народный фронт.

Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома «Общероссийского народного фронта»: «Долго не могли тронуться с мертвой точки, мы обращались и к губернатору Андрею Евгеньевичу Клычкову, когда он только пришел, он тоже включился в данный вопрос. И вот сегодня у жителей появился этот проезд. Мы приехали посмотреть на промежуточном этапе, как проходит здесь благоустройство территории».

Решение проблемы стало возможным, благодаря президентской программе «Комфортная городская среда», в которую этот двор включили по инициативе ОНФ.

Петр Еремин, глава Крутовского сельского поселения: «Денег не было, поэтому это все откладывалось. Но по программе «Городская среда» нам выделили 1,5 миллиона, и мы сделали проектно-сметную документацию, экспертизу и подрядные организации приступили к выполнению работ и наведению порядка».

Не обошлось и без разногласий среди жителей. Однако путем переговоров, рассмотрев разные варианты, проект новой дороги был утвержден большинством голосов. И уже сейчас произведены подготовительные работы.

На сегодня уже переоборудован газопровод, проходящий вдоль участка, дорога отсыпана щебнем, установлены бордюры. До 15 июля, согласно контракту, должны положить асфальт. Но жильцы домов № 4 и № 5 уже довольны.

Любовь Ефанова, жительница села Крутое: «То, что есть уже сейчас, говорит о том, что все будет великолепно. Для нас это была жизненно необходимая дорога».

Также строители обещают поставить лавочки у подъездов. А активисты ОНФ намерены обратиться в Администрацию Ливенского района с просьбой организовать там и детскую площадку. Жильцам останется лишь разбить клумбы и посадить цветы - чтобы во дворе был не только проезд, но и уют.




Татьяна Тимохина
5 июля 2019 года

 


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