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Сегодня в орловской Госавтоинспекции состоялось официальное торжество, посвященное 83-й годовщине службы

3 июля 1936 года Совнарком СССР образовал в НКВД новое подразделение: автомобильную инспекцию рабоче-крестьянской милиции.

От том, как менялась с годами служба ГАИ, может свидетельствовать любопытный документ, который до сих пор хранится в архиве регионального УМВД. Это жалоба, которая пришла в орловскую милицию еще перед войной. В ней говорилось о грузовике, который «пролетел» по Александровскому мосту со скоростью двадцать километров в час, при разрешенных пяти. Совсем другой инспекцию помнят те, кто заступал на службу в 70-х. Уже тогда контроль скорости на дорогах был краеугольным камнем в отношениях водителя и инспектора. Вот только умной электроники под рукой у милиционеров тогда не было.

Николай Щербаков, полковник милиции в отставке: «Была у нас так называемая «фара» - контрольно-измерительный прибор, с его помощью мы измеряли скорость движения. Там была стрелочка и лампочка. Лампочка мигнула, зуммер зажужжал - превышение скорости зафиксировано. Водители в то время не обжаловали такое решение».

С тех пор акценты в службе несколько поменялись.

Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Суть нашей службы, ее главный смысл, ее миссия остаются незыблемыми - сделать все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей на дорогах страны. Еще полвека назад главной задачей сотрудников ГАИ являлся контроль за дорожным движением, выявление и наказание нарушителей. Сегодня приоритетом нашей работы является профилактика правонарушений, и в первую очередь - на наиболее аварийных участках, а также оказание помощи участникам дорожного движения».

Именно за успехи в профилактике хвалили инспекторов высокие гости.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В этом году, благодаря профилактическим действиям, снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, сократилось число погибших, на треть снижен уровень травматизма среди несовершеннолетних. Важно, что ведомство не только фиксирует нарушения, но и развивает саму систему предупреждений».

Леонид Соломатин, главный федеральный инспектор по Орловской области: «Ежедневно на службу выходят десятки инспекторов, которые в любое время суток, независимо от погоды, готовы исполнять свой долг. Именно от работы сотрудников ГИБДД во многом зависит сохранение жизни и здоровья всех участников дорожного движения, культура поведения на дорогах».

Еще с момента своего образования Госавтоинспекция стала лицом органов внутренних дел.

Юрий Савенков, начальник УМВД России по Орловской области: «Это одно из подразделений, которые создают имидж полиции. От проницательности, прозорливости, внимательности, отзывчивости госавтоинспекторов этот имидж и зависит».

Собравшиеся отдали долг чести ветеранам службы и долг памяти сотрудникам, которые не вернулись домой с дежурства. Мажорный лад торжеству вернули многочисленные награды и поощрения, которые гости и руководство во множестве вручали отличившимся инспекторам. А митрополит Орловский и Болховский благословил полицейских на служение людям и Закону.




Иван Суверин
5 июля 2019 года

 


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