Новости версия для печати И в Орле можно найти место для покорения вершин Вот уже 10 лет в нашем регионе действует федерация скалолазания.



В 2020 году в Токио состоятся Летние Олимпийские игры. Программа спортивного праздника будет значительно обновлена. Среди дебютантов Олимпиады - спортсмены-скалолазы.



Егор Подойников родился 10 лет назад. Когда ему исполнилось семь, в семье встал выбор – каким видом спорта заниматься. Мама записала сына на футбол и скалолазание. Позже юный спортсмен сделал свой выбор в пользу гор.



Егор Подойников, спортсмен: «Я лазал с верхней страховкой. Потом, когда мне исполнилось восемь, я начал лазать с нижней. Самое сложное - с нижней страховкой, потому что нужно включать оттяжки».

Орловское скалолазание – ровесник Егору. Десять лет назад силами Василия Сазонова в нашем городе появился первый скалодром. Энтузиаст от спорта продолжает поддерживать этот вид спорта и сейчас. Без помощи властей построено и поддерживается место для тренировок, проходят поездки на соревнования. Помогают «папе» орловского скалозалания и его ученики.



Эдуард Парфенов, спортсмен: «Пришел на занятия с друзьями еще в школе. Занятие за занятием меня затянуло. Не думаю, что там есть какие-то привязки по характеру. Человек сам себя найдет, ему поможет тренер».

Скалолазание пришло в спортивный мир из альпинизма. Скорость, трудность – основные дисциплины. Есть еще боулдеринг – серия перехватов по препятствиям, и многоборье – вид для «универсалов». Именно такие спортсмены и отправятся в 2020 году в Токио, завоевывать олимпийские награды. Орловским экстремалам остается пожелать не терять стремления к новым вершинам, какими бы сложными они не казались на первый взгляд.









Анастасия Дорохова

5 июля 2019 года







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