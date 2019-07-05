Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
5.07.2019
20:52:51
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Летопись войны

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

И в Орле можно найти место для покорения вершин

Вот уже 10 лет в нашем регионе действует федерация скалолазания.

В 2020 году в Токио состоятся Летние Олимпийские игры. Программа спортивного праздника будет значительно обновлена. Среди дебютантов Олимпиады - спортсмены-скалолазы.

Егор Подойников родился 10 лет назад. Когда ему исполнилось семь, в семье встал выбор – каким видом спорта заниматься. Мама записала сына на футбол и скалолазание. Позже юный спортсмен сделал свой выбор в пользу гор.

Егор Подойников, спортсмен: «Я лазал с верхней страховкой. Потом, когда мне исполнилось восемь, я начал лазать с нижней. Самое сложное - с нижней страховкой, потому что нужно включать оттяжки».

Орловское скалолазание – ровесник Егору. Десять лет назад силами Василия Сазонова в нашем городе появился первый скалодром. Энтузиаст от спорта продолжает поддерживать этот вид спорта и сейчас. Без помощи властей построено и поддерживается место для тренировок, проходят поездки на соревнования. Помогают «папе» орловского скалозалания и его ученики.

Эдуард Парфенов, спортсмен: «Пришел на занятия с друзьями еще в школе. Занятие за занятием меня затянуло. Не думаю, что там есть какие-то привязки по характеру. Человек сам себя найдет, ему поможет тренер».

Скалолазание пришло в спортивный мир из альпинизма. Скорость, трудность – основные дисциплины. Есть еще боулдеринг – серия перехватов по препятствиям, и многоборье – вид для «универсалов». Именно такие спортсмены и отправятся в 2020 году в Токио, завоевывать олимпийские награды. Орловским экстремалам остается пожелать не терять стремления к новым вершинам, какими бы сложными они не казались на первый взгляд.




Анастасия Дорохова
5 июля 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта