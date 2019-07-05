Новости версия для печати Орловцы стремятся рассмешить Крым В Крыму за последние пять лет побывали 12 тысяч молодых и амбициозных парней и девушек. В рамках форума «Таврида» они обмениваются опытом, дискутируют и доказывают, что могут изменить жизнь страны в лучшую сторону. В их числе и орловская молодежь - это стало возможным, благодаря их участию в региональном этапе федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».



Сейчас идет отбор на 12-ю смену. Она стартует в августе. Наша съемочная группа пообщалась с семью счастливчиками, которые точно уверены, что смогут прославить Орловскую область и рассмешить всех участников форума.



Участники студенческой команды КВН «События» не скрывают: рассмешить человека - задача не самая легкая, но с ней они справляются. А потому уверены: в жарком Крыму, на 12-й смене, которая будет проходить с 4 по 10 августа, они не только опыта наберутся, но и смогут рассмешить творческую молодежь со всей России.



Для того чтобы стать участником форума молодых и амбициозных «Таврида 5.0», ребятам предстояло сначала зарегистрироваться, затем подготовить творческий конкурс, на основании которого региональные кураторы и сделали свой выбор.



Ольга Варакина, замначальника областного управления молодёжной политики: «Мы как комиссия принимаем решение - рекомендовать или не рекомендовать участника на данную смену, соответствует ли он ее профилю, потому что бывает, что творческие ребята не совсем точно определяют свое место относительно образовательным программам. И отправляем эту информацию в Москву. Кураторы каждой отдельной смены внимательно рассматривают заявки со всей России и уже лучших их лучших отбирают для участия в форуме. Мы, конечно ж, всей душой болеем за наших ребят, максимально стараемся им помочь, подсказать».

В прошлом году на форуме побывали 11 человек, в этом, возможно, уже 19. У каждого из участников свои мечты и планы, которые могут осуществиться именно на черноморском берегу.



Дмитрий Климов, студент ОГУ им. И.С.Тургенева: «Нужно, чтобы молодежь стремилась к чему-то. Допустим, наше стремление в том, чтобы добиться чего-то в юморе. У нас была шутка о том, что мы хотим «попасть в телевизор», то есть в высшую лигу.

Крымская земля подготовила на этот раз еще один сюрприз - первый фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ». Еще есть время заявить о себе и стать его участником. Подробности - на сайте tavridafest.art.









Юлия Опанасюк

5 июля 2019 года







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