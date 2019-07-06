Новости версия для печати Сегодня в Мценском районе пройдет праздник, посвященный Афанасию Фету Гостей ждут в деревне Новоселки, на родине поэта.



На поляне развернут свои гостеприимные подворья поселения Мценского района. Участники военно-исторического клуба покажут реконструкцию боя за освобождение мценской земли от немецко-фашистских захватчиков. А во время торжественной части лучшим труженикам района вручат награды. Будет чем заняться и любителям спорта – в программе запланированные различные состязания, турниры, богатырские забавы. Гостей встретят живые скульптуры, а фото на память можно будет сделать в специально оформленных для этого местах. Праздник «За околицей» начнется в 10 часов утра.





Мария Семак

6 июля 2019 года







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