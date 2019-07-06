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Орловцам рекомендуют сделать прививку от кори

По состоянию на 28 июня в рамках кампании по подчищающей иммунизации против кори привит 3831 человек, из них 27 детей, 395 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность.

Чтобы не допустить распространения заболевания, Роспотребнадзор напоминает руководителям предприятий и организаций, привлекающих к работе иностранных граждан, о необходимости иммунизации против кори сотрудников предприятия.

Подробная информация по телефону (4862) 41-53-11.