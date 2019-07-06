Новости версия для печати Владимир Черевань попробует набрать очки в Казани В эти выходные состоится четвертый этап Чемпионата России по кольцевым автогонкам.



Напомним, орловский гонщик возглавляет личный рейтинг пилотов в дисциплине «туринг-лайт». Создав большое очковое преимущество за первые два этапа, на гонках в Смоленске, орловец выступил неудачно, что позволило приблизиться к нему в рейтинге его партнеру по команде «Академия ралли» Роману Голикову. Сейчас разница между ними составляет 18 очков.



Всего же в Чемпионате России по кольцевым автогонкам запланировано семь этапов. После заездов в Казани гонщикам предстоит дважды выступить в Подмосковье. Завершатся соревнования в сентябре в Сочи.





Анастасия Дорохова

6 июля 2019 года







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