Новости версия для печати Велосипедный спорт поможет отремонтировать дороги в Орле И на три дня увеличить количество биотуалетов.



Ямочный ремонт и установка биотуалетов – в списке задач для подготовки к всероссийским соревнованиям по велосипедному спорту «Город Первого Салюта» кубок «ГАЗПРОМ – РУСВЕЛО». Гонки пройдут с 25 по 27 июля в Орле и Орловском районе. 25 июля в районе поселка Знаменка состоится индивидуальная гонка на 10 километров, 26 июля групповая гонка пройдет в Северном районе Орла, со стартом на улице Раздольной.



Завершатся соревнования 27 июля в центре Орла гонкой-критериум.





Анастасия Дорохова

7 июля 2019 года







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