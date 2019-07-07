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В Орле День Петра и Февронии отметят «Гимном любви»

По информации пресс-службы городской администрации, главными героями «Гимна любви» станут ветераны супружеской жизни, прожившие в счастливом браке от 25 до 66 лет. Также на празднике клятвы верности и любви произнесут молодожены, которые накануне связали себя вечными узами. По, главными героями «Гимна любви» станут ветераны супружеской жизни, прожившие в счастливом браке от 25 до 66 лет. Также на празднике клятвы верности и любви произнесут молодожены, которые накануне связали себя вечными узами.

С 11:00 в сквере Семьи начнут работать 14 тематических площадок. Семейный психолог, выставки фотографий пар-юбиляров и книг, посвященных святости брака, мастер-классы по плетению кос и венков, ярмарка народных мастеров, ручной зоопарк и ростовые куклы для самых маленьких — все это расположится в месте проведения праздника.

В 11:30 состоится шествие от здания правительства Орловской области начнут ветераны супружеской жизни, молодожены, просто счастливые пары нашего города. Шествие возглавят лучшие гармонисты региона. Параллельно со стороны Успенского собора двинутся в сквер Семьи прихожане. Обе колонны возложат букеты ромашек к подножию памятника Артиллеристам, отдавая дань уважения памяти предков.

В 12:00 в сквере Семьи состоится молебен в честь святых благоверных князя Петра и супруги его Февронии. Затем участников праздника поздравят первые лица Орла и Орловской области, известные люди, которые своим трудом доказали любовь к родному краю. Супружеским парам вручат памятные подарки и медали «За любовь и верность».

Завершит праздник тематический концерт, в котором примут участие лучшие исполнители и творческие коллективы города.



Финал «Гимна любви» в 14:00.