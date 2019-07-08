В Орловской области определили лучшие детские сады

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понедельник
8.07.2019
21:07:48
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В Орловской области определили лучшие детские садыКонкурс проводился департаментом образования Орловской области.
В номинации «Городской детский сад» победил детский сад № 48 комбинированного вида города Орла. Призерами конкурса стали детский сад № 17 комбинированного вида города Орла и детский сад № 2 города Болхова. В номинации «Сельский детский сад» победителем признан детский сад № 1 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей поселка Колпна.
Призерами объявлены детский сад «Солнышко» Хотынецкого района и отделение по дошкольному образованию № 4 Знаменской средней общеобразовательной школы Орловского района. Коллективы детских садов, победивших в конкурсе, наградят Почетными грамотами губернатора Орловской области.
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