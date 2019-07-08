В Орловской области завершается деятельность по созданию единой транспортной схемы

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понедельник
8.07.2019
21:07:29
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В Орловской области завершается деятельность по созданию единой транспортной схемыНа заседании рабочей группы обсудили выявленные замечания.
Их можно разделить на две основные группы. Речь о дорожных условиях и соответствии пропускной способности улично-дорожной сети областного центра, а также об организации оптимального транспортного сообщения граждан с минимальными пересадками и временем нахождения в пути. Особое внимание эксперты уделили планируемому устройству транспортно-пересадочного узла на Комсомольской площади, схеме организации заезда транспортных средств большой и особо большой вместимости на Привокзальную площадь, возможности заезда и разворота автобусов большой вместимости по улицам микрорайонов массовой застройки (Зареченский, Жилина, 909 квартал).
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