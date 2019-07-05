Новости версия для печати Орловец едва не выиграл Чемпионат России по пахоте До победы нашему аграрию не хватило чуть больше балла.



Чемпионат России по пахоте завершился накануне в республике Мордовия.

В соревнованиях приняли участие 58 землепашцев из 45 регионов страны. Житель Глазуновского района Виктор Кудинов занял второе место, отстав от победителя – представителя Пензенской области Сергея Захарова - на 1,2 балла. сайте чемпионата. Отметим, что в дни чемпионата в Мордовии проходили также и соревнования на мастерство управления трактором «Трактор-шоу». Здесь представитель Орловской области Игорь Пупавцев занял 15 место из 64 участников, сообщается начемпионата.





Анастасия Дорохова

5 июля 2019 года







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