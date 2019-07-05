Новости версия для печати В Орле мусор мешает не только живым Мусор долго не вывозят, или он слишком быстро накапливается? Ответ на этот вопрос, похоже, не знают ни те, кто приходит на кладбище к могилам близких людей, ни службы, ответственные за чистоту. Но навести капитальный порядок надолго - не получается. Только в мэрии Орла отчитаются о вывезенных кубометрах ТКО, как в нашей редакции раздается звонок от жителей, что памятное место отвоевывают кучи мусора.



о горах мусора на кладбищах Орла, однажды даже запечатлели пожар - тогда люди, хоронившие родственника, были вынуждены совершить ритуал чуть ли не бегом. Материал получил широкий резонанс и привлек внимание жителей и власти. Раз в неделю контейнеры чистят. Об этом нам рассказала продавщица цветов, площадка которой находится поблизости. Но - копятся горы мусора быстрее, чем их вывозят. Наша съемочная группа уже не раз снимала репортажи, однажды даже запечатлели пожар - тогда люди, хоронившие родственника, были вынуждены совершить ритуал чуть ли не бегом. Материал получил широкий резонанс и привлек внимание жителей и власти. Раз в неделю контейнеры чистят. Об этом нам рассказала продавщица цветов, площадка которой находится поблизости. Но - копятся горы мусора быстрее, чем их вывозят. Как утверждают посетители кладбища, мусор забирают только при въезде, дальше машина не проезжает. Есть еще одна проблема - туалет. Описать его состояние, впрочем как и зайти в него, крайне сложно. Дмитрий Фролов, и.о. начальника управления коммунальным хозяйством г. Орла: «Проблема кладбищ существует - проблема уборки, содержания, то есть, мы не успеваем в должной мере убрать мусор. Деньги, которые здесь задействованы, - небольшие, они не позволяют нам расставить большое количество контейнеров». Жителям обещают, что проблема с мусором не затянется, так же как и с туалетами - в ближайшее время все вычистят и приведут в порядок.









Всеволод Трифонов

5 июля 2019 года







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