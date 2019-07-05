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В Орле мусор мешает не только живым

Мусор долго не вывозят, или он слишком быстро накапливается? Ответ на этот вопрос, похоже, не знают ни те, кто приходит на кладбище к могилам близких людей, ни службы, ответственные за чистоту. Но навести капитальный порядок надолго - не получается. Только в мэрии Орла отчитаются о вывезенных кубометрах ТКО, как в нашей редакции раздается звонок от жителей, что памятное место отвоевывают кучи мусора.

Наша съемочная группа уже не раз снимала репортажи о горах мусора на кладбищах Орла, однажды даже запечатлели пожар - тогда люди, хоронившие родственника, были вынуждены совершить ритуал чуть ли не бегом. Материал получил широкий резонанс и привлек внимание жителей и власти. Раз в неделю контейнеры чистят. Об этом нам рассказала продавщица цветов, площадка которой находится поблизости. Но - копятся горы мусора быстрее, чем их вывозят.
 
Как утверждают посетители кладбища, мусор забирают только при въезде, дальше машина не проезжает. 
 
Есть еще одна проблема - туалет. Описать его состояние, впрочем как и зайти в него, крайне сложно. 
 
Дмитрий Фролов, и.о. начальника управления коммунальным хозяйством г. Орла: «Проблема кладбищ существует - проблема уборки, содержания, то есть, мы не успеваем в должной мере убрать мусор. Деньги, которые здесь задействованы, - небольшие, они не позволяют нам расставить большое количество контейнеров». 
 
Жителям обещают, что проблема с мусором не затянется, так же как и с туалетами - в ближайшее время все вычистят и приведут в порядок.





Всеволод Трифонов
5 июля 2019 года

 


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