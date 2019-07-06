Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Вопросы памяти и культуры. Почему на орловских кладбищах с трудом решается вопрос с вывозом ТКО?

- Дождались. Дорогу в селе Крутое сдадут к середине июля.

- Время собирать. На Орловщине началась битва за урожай.

- Стражи дорог. Госавтоинспекция региона отмечает профессиональный праздник.

- Дом, в котором живёт детство. Названы лучшие детские сады региона.

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Вести-Орёл

5 июля 2019 года







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