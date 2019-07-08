Новости версия для печати За прошедшие выходные в Орловской области зарегистрировано 34 ДТП Из них 6 ДТП с пострадавшими, в результате которых 11 человек получили телесные повреждения, среди них трое детей.



6 июля в 05:10 водитель, управляя автомобилем «БМВ-325», следовал по ул. Московской и в районе д.177а допустил наезд на препятствие - бордюрный камень, с последующим наездом на другое препятствие - опору искусственного освещения. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, с места ДТП был доставлен в больницу им. Семашко и госпитализирован. Также телесные повреждения получили два пассажира - мужчины 1982 и 1984 г.р. С места ДТП они были доставлены в больницу им. Н.А.Семашко, госпитализация не потребовалась. 6 июля в 10:10 водитель, управляя автомобилем «Мерседес АФ673800», двигался по автодороге Змиевка – Глазуновка - Тросна и на 29 км допустил движение по правой обочине по ходу своего движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП телесные повреждения получил водитель, доставлен в ООКБ, госпитализации не потребовалось. 7 июля в 09:50 водитель 1946 г/р, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», двигался по автодороге Орел - Брянск и в районе 23 км не учел безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц Спринтер» с последующим столкновением с «Пежо-207», движущихся в попутном направлении. В результате ДТП получили телесные повреждения водитель и два ребёнка - пассажиры автомобиля «ВАЗ» (дети 2005 г.р. и 2006 г.р. были доставлены в НКМЦ им. Круглой, один из них госпитализирован). Водитель «Пежо» обратилась за медпомощью самостоятельно в ООКБ, после оказания помощи отпущена. 7 июля 2019 года в 16:20 водитель, управляя т/с «Фольксваген Тигуан», следовал по автодороге М-2 «Крым» и в районе 359 км допустил съезд в левый кювет дороги по ходу движения. В результате ДТП пассажир 2010 г.р. получил телесные повреждения и с места ДТП был доставлен в НКМЦ им. Круглой, отпущен на амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

8 июля 2019 года







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