Новости версия для печати В Орле состоялся «Матч добра» Благотворительная акция собрала на футбольном поле неравнодушных жителей нашего города в третий раз. В этом году вырученные средства будут направлены на покупку тренажера для реабилитационного центра для детей «Божья коровка».



По традиции встретились команда орловских предпринимателей и сборная представителей орловской event-индустрии. Последние одержали победу со счетом 4:2. По сообщению организаторов, общая сумма сбора после акции составила без малого 40 тысяч рублей из необходимых 117.



Подробности о том, как помочь детям можно узнать в официальной группе проекта в социальных сетях.





Анастасия Дорохова

8 июля 2019 года







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