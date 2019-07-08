Новости версия для печати Супруги в погонах Отношения, соединившие некогда муромского князя и дочь простого пасечника, у нас в стране считаются эталоном супружества. Именно поэтому в России этот день стал праздником, а особое внимание 8 июля принято уделять парам, чья жизнь может служить образцом счастливого брака. В семье, где оба супруга - офицеры правоохранительных органов, в канун праздника побывал в гостях Иван Суверин.



Быть строгой и непреклонной на работе Оксане Михалычевой велит служебный долг. Будучи инспектором по исполнению административного законодательства в лицензионно-разрешительном центре Орловской Росгвардии, она часто имеет дело с нарушителями и спуску им не дает. Накопившееся напряжение по дороге домой сбросить непросто. Оксана Михалычева, инспектор по ИАЗ Управления Росгвардии по Орловской области: «Приходится поговорить с мужем - он о своих проблемах, я - о своих. Мы выговорились и вроде полегчало. А на работе, естественно, эмоции свои сдерживаешь». Муж Оксаны также следит за исполнением административного законодательства, но на другом участке: в Центре фотофиксации ГИБДД. Вячеслав признается: хотя супруга и носит погоны, свела их вместе вовсе не служба. О ней, кстати, в семье Михалычевых стараются говорить пореже. Кто-то боится «выносить сор из избы», а Оксана и Вячеслав не хотят его в избу вносить. Вячеслав Михалычев, инспектор ЦАФАП УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Общие темы мы находим, но, конечно, стараемся дома меньше говорить о работе, потому что семья это семья, а работа это работа». Оксана Михалычева: «Старшинства в семье у нас не существует. Мужу даю возможность чувствовать себя главой семьи, мужчиной в доме. У нас в семье нет рангов». Детей в семье Михалычевых трое. Старшая дочь Даша подтверждает: ни строгие порядки, ни озабоченность, ни усталость мама с работы в дом не приносит. Дарья Михалычева, дочь Оксаны Михалычевой: «Мама очень добрая, всегда поддержит, всегда поможет. Не было случая, чтобы она строгость проявляла. Она умудряется делать все по дому. Я ей, конечно, помогаю, но в основном все лежит на ее плечах». Когда оба родителя офицеры, командный тон дома был бы в порядке вещей. Однако свободной волей детей супруги Михалычевы дорожат больше, чем послушанием. И даже смирились с тем, что правоохранительной династии в семье, скорее всего, не получится». Вячеслав Михалычев: «Мы, может быть, и желали бы, но хотим, чтобы дети сами выбрали. Тяги носить погоны у них нет. Они склонны к творческим занятиям, музыкой хотят заниматься». Мать семейства также убеждена: профессиональная самореализация - еще не все в жизни. Оксана Михалычева: «Наверное, все-таки самое важное для женщины это семья. А когда семья большая это намного приятнее, радостнее». Так уж совпало, что в канун Петра и Февроньи Оксана празднует день рождения. Поэтому семейный и национальный праздник у Михалычевых удачно совмещаются.









Иван Суверин

8 июля 2019 года







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