Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- В чем секрет счастья? Сегодня День семьи, любви и верности.

- Театральный марафон шагает по стране. Как Орел принял творческую эстафету, и какому городу передал символ Года театра?

- Дорогу молодым и активны: сегодня стартовал конкурс «Молодые кадры Орловщины».

- «Про100бизнес»: от орловцев ждут предложений по развитию предпринимательства.

- «Матч добра»: в Орле состоялся благотворительная акция.

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Вести-Орёл

8 июля 2019 года







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