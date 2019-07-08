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Орел принял символ Года театра

Частью яркого культурного события - Всероссийского театрального марафона - Орел стал в минувшую пятницу. В театральном марафоне принимают участие 85 регионов, и к этому дню российские зрители посмотрели уже более 150 спектаклей, которые представили труппы Дальнего Востока, Сибири и Урала. Лето марафон проводит в Центральной России. Символ театрального марафона Орлу передали тульские актеры.

К этому моменту в театральном марафоне приняли участие уже 70 российских театров, более 65 тысяч зрителей восточных регионов нашей страны увидели самые разные спектакли, поставленные знаменитыми режиссерами. Марафон это короткие гастроли, которыми обмениваются соседние области. 5 июля Орел посетил Тульский академический театр. 
 
Елена Казакова, директор областного драматического театра им. И.С.Тургенева: «Академический театр очень рад, что нам выпала такая честь принять участие в самом главном событии Года театра».
 
Символ марафона - веер с гербами городов. Он путешествует вместе с театрами по всей стране. Нашей области в торжественной обстановке его передала заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.
 
В фойе театра были организованы фотозоны, где каждый зритель мог сфотографироваться и таким образом принять участие в марафоне, став частью фотохроники Года театра в России. Марафон на протяжении всего пути сопровождают организаторы. Орел стал 53-м регионом, в котором побывал этот проект.
 
Юлия Зайцева, соорганизатор Всероссийского театрального марафона: «Принимают участие абсолютно все театры, это масштабная эстафета от региона к региону, от города к городу, от театра к театру. Задействованы все театры - и театры кукол, и театры юного зрителя, и музыкальные театры, и драматические театры. Это событие, которое всех нас объединяет, это большой праздник для всех нас».
 
Тульский драматический театр провел в Орле три дня. За это время орловцы увидели три спектакля. А сегодня Орловский театр кукол передаст символ театрального марафона Липецку.





Эва Стасюлевич
8 июля 2019 года

 


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