Главу Косаковского района предупредили за мусор и несанкционированные карьеры

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понедельник
8.07.2019
21:06:53
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Главу Косаковского района предупредили за мусор и несанкционированные карьерыНа территории его муниципалитета оказались захламлены сельхозземли.
Нарушения были обнаружены региональным Россельхознадзором еще в апреле. Тогда стало известно, что земельные участки сельскохозяйственного назначения захламлены отходами производства и потребления, а также на них расположены несанкционированные карьеры по добыче общераспространенных полезных ископаемых.
В нарушение требований ст. 77 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а также ст. 71 Земельного Кодекса РФ, запрашиваемые сведения главой Корсаковсого района в установленный срок представлены не были, в связи с чем составлен протокол об административном правонарушении.
Позднее мировой судья Корсаковского района вынес постановление, в котором глава Корсаковского района признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 19.7 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде предупреждения.
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