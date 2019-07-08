В Орловской области сгорели КАМАЗ и дача

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понедельник
8.07.2019
21:06:34
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В Орловской области сгорели КАМАЗ и дачаВозгорания случились на минувших выходных.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Орловской области, сообщение о горящем КАМАЗе в деревне Сетенёво Покровского района поступило в субботу. Выехавшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание в течение получаса. В результате пожара выгорела кабина. Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.
В этот же вечер поступило сообщение о возгорании одноэтажной дачи в СТ «Вишня» в Северном районе Орла. На момент прибытия пожарных дача горела по всей площади. Угрозы распространения пожара не было. В результате пожара дачное строение выгорело на 25 квадратных метрах, от огня пострадала пристройка. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.
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