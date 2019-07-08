Новости версия для печати Роспотребнадзор поможет орловским туристам Ведомство открыло горячую линию помощи выезжающим за рубеж.



С 8 по 22 июля любой желающий может обратиться в Управление Роспотребнадзора по Орловской области, где ему расскажут о расскажут об эпидемиологической ситуации за рубежом, о необходимости вакцинации или проведения химиопрофилактики при выезде, дадут рекомендации по поведению в условиях жаркой погоды, по питанию и использованию воды для питья. 8 800 555 49 43, а также с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13-00 до 13-45) по телефонам «горячих линий» ведомства:



- отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области 8 (486 2) 42-37-75, 8 (486 2) 41-53-11; - отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Орловской области 8 (486 2) 41-52-52; - эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» 8 (486 2) 77-06-89; - территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.Ливны 8 (486 77) 2-07-33, 8 (486 77) 7-13-34; - территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.Мценске 8 (486 46) 4-15-39, 8 (486 46), 8 (486 46) 4-03-90, 8 (486 46) 2-08-39; - территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п.Кромы 8 (486 43) 2-15-98; - территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п.Верховье 8 (486 76) 2-47-27, 8 (486 76) 2-39-49; - Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» - 8 (486 2) 75-02-76. Задать вопросы Вы можете через Единый Консультационный центр Роспотребнадзора («ЕКЦ») в круглосуточном режиме по телефону:, а также с понедельника по пятницу(перерыв с 13-00 до 13-45) по телефонам «горячих линий» ведомства:





Анастасия Дорохова

8 июля 2019 года







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