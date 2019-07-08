Новости версия для печати В Орловской области началась уборка урожая В коллективном предприятии «Заря Мира» Должанского района первыми в области приступили к обмолоту озимой пшеницы.



Предприятие «Заря Мира» Должанского района уборку зерновых обычно начинают среди первых в области. Не стал исключением и год нынешний. 4 июля вышли на обмолот первые комбайны. Ровно на неделю раньше, чем год назад. А 5 июля уборка уже шла полным ходом. На обмолоте озимой пшеницы работали два отряда, это почти два десятка зерноуборочных комбайнов. В хозяйстве есть зерносушилки, что позволяет начинать уборку в ранние сроки. Так было и в прошлом году, когда в «Заре Мира» успели убрать озимую пшеницу до затяжных дождей, из-за которых многие потеряли и в урожайности, и в качестве зерна. Об урожайности говорить пока рано. Дождей здесь не было с середины мая. Но провели подкормки на качество зерна.









Владислав Кузнецов

8 июля 2019 года







На главную страницу





