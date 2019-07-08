В Орловской области началась уборка урожая

|
понедельник
8.07.2019
21:07:41
|
|
В Орловской области началась уборка урожаяВ коллективном предприятии «Заря Мира» Должанского района первыми в области приступили к обмолоту озимой пшеницы.
Предприятие «Заря Мира» Должанского района уборку зерновых обычно начинают среди первых в области. Не стал исключением и год нынешний. 4 июля вышли на обмолот первые комбайны. Ровно на неделю раньше, чем год назад. А 5 июля уборка уже шла полным ходом. На обмолоте озимой пшеницы работали два отряда, это почти два десятка зерноуборочных комбайнов.
В хозяйстве есть зерносушилки, что позволяет начинать уборку в ранние сроки. Так было и в прошлом году, когда в «Заре Мира» успели убрать озимую пшеницу до затяжных дождей, из-за которых многие потеряли и в урожайности, и в качестве зерна. Об урожайности говорить пока рано. Дождей здесь не было с середины мая. Но провели подкормки на качество зерна.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта