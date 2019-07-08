Новости версия для печати

Коротко о главном

- Битва за урожай. В хозяйствах Орловской области началась уборочная кампания.





- Когда чины и звания на службе не мешают дома. В День семьи, любви и верности мы встретились с четой Михалычевых.





- Веер с гербами городов путешествует по стране. Сегодня символ года театра из Орла отправляется в Липецк.