Новости версия для печати Мценский район отметил день рождения В программе праздника была целая серия мероприятий.



Праздник «За околицей» прошел в деревне Новоселки, на родине поэта Афанасия Фета. По информации пресс-службы орловского облсовета, в рамках литературно-поэтической страницы «Лето у Фета» прошли выступления орловских литераторов и краеведов, состоялось возложение цветов к памятнику писателя. Празднование продолжила военно-патриотическая акция «От героев былых времен...», в ходе которой участники почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили гирлянду и цветы к подножию мемориала с именами павших солдат. Основные торжества развернулись на большой поляне. Для гостей были организованы выставки, праздничная торговля, конные прогулки, спортивные состязания. На память о празднике все желающие смогли запечатлеть себя в тематических фотозонах, а также в компании живых скульптур. Для самых маленьких работали аттракционы. В этот же день лучшие работники предприятий Мценского района были отмечены почётными грамотами и благодарностями.





Анастасия Дорохова

8 июля 2019 года







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