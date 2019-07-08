Новости версия для печати Место, где живет любовь Сегодня в российском календаре - День семьи, любви и верности. Главная ценность семьи, конечно, дети. А помогают им появиться на свет в роддоме. Вот уже 70 лет в Орле работает роддом на Посадской. Отделение новорожденных - самое трогательное и ответственное. Это отделение, врачи которого по несколько раз в день видят чудо.



Бывает, что детки появляются на свет не совсем здоровыми. В этом случае важно попасть в руки опытного неонатолога. Лариса Клушина, заведующая отделением новорожденных: «Работа неонатолога вслючает в себя оказание не только базовой помощи - чтобы помочь ребенку адаптироваться к внеутробной жизни, но и основное - это создать оптимальные условия для дальнейшего благоприятного развития ребенка». Лариса Борисовна Клушина работает неонатологом уже более 30 лет и 15 из них руководит отделением новорожденных. Лариса Клушина, заведующая отделением новорожденных: «Все эти годы со мной трудились мои коллеги, это неравнодушные люди - врачи, медсестры - с добрым сердцем, ласковыми руками и чистой душой, которые очень любят свою работу и которые дорожат ею». Медсестра отделения новорожденных Светлана Алешкина работает здесь уже 28 лет, и даже юбилей встречает на посту. Светлана Алешкина, медсестра отделения новорожденных: «Я пришла сюда после училища, так и осталась здесь. Я здесь родилась. Так совпало, что мне сегодня 50 лет и на работе отмечаю свой день рождения». Отделение рассчитано на 25 коек. Если вдруг детки нуждаются в дополнительной помощи, они отправляются в палату интенсивной терапии. Там оборудовано пять реанимационных мест. Сейчас они пустуют. Это хороший знак - значит рождаются здоровые дети.









Елена Литинская

8 июля 2019 года







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