Новости версия для печати Центральные улицы Орла должны сдать к августу Работы подходят к завершению. От графика отстает лишь подрядчик на улице Северной.



Комсомольскую, Московскую, Северную и Кромское шоссе в этом году отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В апреле на все объекты зашли орловские подрядчики. Сдать обновленные дороги должны к 1 августа.



На Комсомольской готовность больше 90%. Опасения у орловских чиновников вызывает улица Северная, где отставание от графика налицо. С подрядчиком ведут переписку, грозят штрафными санкциями.





Анна Вайсергисер

8 июля 2019 года







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