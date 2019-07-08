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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Василий Новиков: «Мы будем вынуждены извиниться»Городские власти заметно просчитались со сроками и фронтом работ по отсыпке асфальтовой крошкой улиц частного сектора.
Вместо запланированных 116 улиц, чиновники заявляют о готовности лишь семи. Проблемы технологические, - оправдываются городские власти.
Александр Муромский, глава администрации г.Орла: «116 улиц - это те улицы, которые требуют ремонта и их ремонт запланирован на 2020 год».
Сегодня об этом говорили на совещании у губернатора. Андрей Клычков возмутился способностью городских властей раздавать обещания при очевидности их невыполнения.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Удивительная способность давать обещания, а потом переносить сроки исполнения. Если даем людям обещания, то надо их выполнять».
Василий Новиков, мэр г. Орла: «Есть проблемы, которые возникли с укладкой гранулята. Мы не уложимся в график и будем вынуждены извиниться за то, что обещали. Вот и все. Что мы можем еще сказать?».