Новости версия для печати Василий Новиков: «Мы будем вынуждены извиниться» Городские власти заметно просчитались со сроками и фронтом работ по отсыпке асфальтовой крошкой улиц частного сектора.



Вместо запланированных 116 улиц, чиновники заявляют о готовности лишь семи. Проблемы технологические, - оправдываются городские власти.



Александр Муромский, глава администрации г.Орла: «116 улиц - это те улицы, которые требуют ремонта и их ремонт запланирован на 2020 год».

Сегодня об этом говорили на совещании у губернатора. Андрей Клычков возмутился способностью городских властей раздавать обещания при очевидности их невыполнения.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Удивительная способность давать обещания, а потом переносить сроки исполнения. Если даем людям обещания, то надо их выполнять».

Василий Новиков, мэр г. Орла: «Есть проблемы, которые возникли с укладкой гранулята. Мы не уложимся в график и будем вынуждены извиниться за то, что обещали. Вот и все. Что мы можем еще сказать?».





Анна Вайсергисер

8 июля 2019 года







На главную страницу





