Новости версия для печати Орловская область имеет долги за теплоэнергию Львиная доля долгов числится за детскими садами и школами. Среди неплательщиков - и жители, и предприятия.



Это вопрос обсуждался сегодня на совещании в администрации области.



Наибольшая задолженность сложилась за поставленный газ теплоснабжающему предприятию ООО «Газпром теплоэнерго Орёл», входящему в структуру АО «Газпром теплоэнерго», сообщает информационный портал Орловской области.



Высокий уровень расчетов за потребленный газ предприятиями ЖКХ Должанского, Знаменского, Колпнянского, Краснозоренского, Ливенского, Новосильского и Хотынецкого районов. Вместе с тем сохраняют значительную задолженность за газ теплоснабжающие предприятия Верховского, Глазуновского, Залегощенского, Малоархангельского, Троснянского, Урицкого районов.



По проблемным теплоснабжающим предприятиям Орловской области в целях урегулирования расчетов за газ разработан и утвержден график погашения задолженности за потребленный природный газ.



Особое внимание глава региона уделил вопросам ликвидации задолженности за тепловую энергию муниципальных бюджетных организаций. Большая часть из них – это школы и детские сады.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «От того что мы с вами затягиваем и не выполняем график долг меньше не становится. Он будет только нарастать. Я абсолютно убежден, что сегодня, готовясь к отопительному сезону и в принципе формируя баланс бюджета, как этого, так и следующего года, понемногу долги надо гасить. Сейчас долг более 800 миллионов рублей, близок миллиард».

Губернатор рекомендовал главам муниципальных районов и городских округов области активизировать деятельность по обеспечению погашения муниципальными бюджетными учреждениями задолженности за топливно-энергетические ресурсы, а также взять под личный контроль исполнение утвержденного графика погашения предприятиями ЖКХ задолженности за газ.





Анна Вайсергисер

8 июля 2019 года







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