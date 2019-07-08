Новости версия для печати В минувшие выходные в трех районах Орловщины прошли праздничные мероприятия Залегощенский, Мценский и Урицкий районы отметили день рождения.



В расписных сарафанах веселой песней и румяным караваем встречали на залегощенской земле дорогих гостей. Многочисленные подворья пытались перещеголять друг друга по щедрости накрытых столов. Картошечка с укропчиком, домашнее сальцо - было и что отведать, и что в чарочку налить. Народные умельцы тоже не ударили в грязь лицом. Расписные рушники, оригинальные поделки - все что душе угодно. В конкурсах и состязаниях тоже недостатка не было.



Благодатно-Залегощенская волость была образована в 1925 году, в 1935-м она стала самостоятельным районом. Сегодня он динамично развивается. Ремонтируются дома и школы, строятся дороги, сельхозпредприятия работают с прибылью. Но на первом месте всегда люди, простые жители.



Виктор Брежнев, глава Залегощенского района: «Поддержка района очень серьезная была в этом году. А проблемы - как в любом районе: дороги, социальная сфера, ремонты, школы».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Район - одно из самых красивейших мест, находится в центре области. Я рад, что за прошедший год мы смогли решить ряд проблем. Одна из них - дом культуры, который долгие годы не ремонтировался. Мы вместе с главой района определили задачу и, получив поддержку жителей, нашли финансирование, и до конца года работы должны быть выполнены».

Сегодня в Залегощенском районе проживает больше 16 тысяч человек. В честь главного районного праздника лучшие представители этой благодатной земли получили заслуженную оценку своим делам.



Не менее богата историческими событиями и знаменитыми литературными именами мценская земля. История края уходит корнями в 1146 год. Свой день рождения Мценский район отметил не менее ярко и весело. А начался праздник по традиции на «Литературной поляне» за околицей. Здесь звучали романсы, написанные на стихи великого русского поэта Афанасия Фета. Он родился в этих краях - в деревне Новоселки - почти два века назад.



Иван Грачёв, глава Мценского района: «Очень приятно начинать наш районный праздник этой страницей, на этом месте, потому что достаточно давно, около пятидесяти лет назад, здесь начинались похожие праздники, которые прославляли российскую словесность».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Творчество Фета пронизано большой любовью к своей родине, к красоте русской природы, и именно Мценский край дал вдохновение для этих творений».

Мценский район одно из крупнейших муниципальных образований региона. Здесь активно развивается сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. Кроме того на территории района будет создана особая экономическая зона.



В Урицком районе тоже отметили день рождения. Веселиться здесь умеют не хуже, чем работать. Подивиться тоже было на что. Урицкие мастера и кулинары славятся на всю округу.



В каждом районе за выдающиеся заслуги в труде жителей наградили грамотами. Героев было немало. В этом году они готовы показать результаты не хуже. Ну, а если верить приметам, то перед началом любого большого дела - а это уборочная страда - полагается, весело, шумно, а главное с размахом погулять. Тогда и рекорды не заставят себя долго ждать.









Оксана Гранн

8 июля 2019 года







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